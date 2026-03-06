Sucesos

En Falcón: La fulminante decisión de un agricultor que se cansó de que sus vecinos le robaran sus animales

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Un hombre de 59 años, identificado como Segundo Misael, se entregó a la policía luego de que, harto de los hurtos a sus animales, le disparó a un joven en el municipio Los Taques, estado Falcón.

La Policía de Falcón informó en su cuenta de Instagram sobre la detención de Misael. De acuerdo al reporte policial, un joven herido de bala fue internado un centro de salud y las autoridades pusieron en marcha las investigaciones.

Mientras tanto, Misael se presentó cerca de las 9 de la noche del martes en el Centro de Coordinación Policial Nro. 07, en Los Taques. Desde un principio, el hombre confesó que disparó con una escopeta a un hombre cerca de su propiedad, en el sector El Hoyito.

«Indicó que había visto a cuatro personas merodeando el corral de chivos que tiene y que él les hizo un disparo, porque estaba cansado de que le hurtaran los animales», indicaron las autoridades.

MISAEL QUEDÓ DETENIDO

El comisario jefe Jorge Yamarte, director del Centro de Coordinación Policial Nro. 07, afirmó que se formó una comisión policial. Luego los funcionarios interrogaron tanto a Misal como al herido para reconstruir lo ocurrido.

Misael insistió en que vio a un grupo merodeando y abrió fuego. Sin embargo, el joven herido aseguró que «pastoreaba unos animales cuando recibió un disparo» en el abdomen.

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Las autoridades incautaron una escopeta sin seriales ni marca visible en la vivienda de Misael, además de un cartucho percutido. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 23 del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.

