MÉRIDA: Le pidió a los vecinos que dejaran de hacer ruido y lo que le hicieron dejó a la comunidad en shock

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Un hombre de 58 años, identificado como Jesús Briceño, fue apuñalado el fin de semana cuando tuvo una discusión con sus vecinos en la ciudad de Mérida, en el estado homónimo. Aunque sobrevivió, resultó gravemente herido.

Los hechos se dieron en una vivienda del sector Gonzalo Picón, cercanías del Mercado Periférico. De acuerdo al medio local El Tubazo, una pareja de vecinos del sector tenían un «escándalo» y Briceño se acercó para llamarles la atención.

Los testigos aseguraron que Briceño le pidió a los vecinos que detuvieran el escándalo y cesaran con los supuestos ruidos molestos que hacían de forma recurrente. En cuestión de minutos, todo escaló y casi termina en tragedia.

Supuestamente, la pareja se enfureció por las quejas de Briceño y desenfundaron un arma blanca. Luego apuñalaron repetidamente al señor, quien sufrió graves heridas y quedó tendido en medio de la calle.

AUXILIARON A BRICEÑO

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre la agresión, mientras que Briceño perdía una gran cantidad de sangre en la escena del crimen. Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la zona.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mérida le brindaron primeros auxilios a Briceño. Posteriormente, lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital Universitario de los Andes, en donde se mantiene internado.

Por su parte, funcionarios de la Policía de Mérida capturaron en flagrancia a los dos agresores de Briceño. Ambos se mantienen bajo la custodia de las autoridades y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

