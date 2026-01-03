Teniente del Ejército murió desangrado tras una pelea en Sucre, buscan a un funcionario de la GNB

Un teniente del Ejército, identificado como José Luis Gallardo Hernández, de 26 años, fue asesinado en la mañana del jueves, 1 de enero, en la plaza Bolívar de Cumanacoa del municipio Montes, en el estado Sucre.

Los hechos se dieron cerca de las 8 de la mañana en el sector San Lorenzo. De acuerdo al medio regional El Tiempo, Gallardo se vio involucrado en una presunta riña con un hombre que todavía no ha sido identificado.

La situación escaló cuando le propinaron un balazo en la zona derecha de la ingle, sufriendo un severo desangramiento. En el siniestro también resultó herido en la pierna su hermano, de 23 años.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Luis Daniel Beauperthuy de Cumanacoa. Sin embargo, Gallardo, adscrito a la Escuela de Operaciones Especiales General de División Andrés Rojas, murió mientras era atendido.

BUSCAN A ASESINO DE GALLARDO

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones del crimen. Detectives de la Delegación Municipal Cumaná del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc) se desplazaron hasta Cumanacoa.

Aunque el crimen sigue en fase de investigación, hay una versión preliminar que involucra a un presunto funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este sujeto, que no ha sido identificado, se mantiene prófugo.

Los forenses levantaron el cuerpo de Gallardo y lo trasladaron a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná para los procedimientos correspondientes.