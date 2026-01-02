Un carro cayó al vacío desde cerro El Morro en Lechería: «No parece haber sido un accidente»

Momentos de tensión se vivieron al mediodía de este viernes cuando un carro cayó al vacío desde el cerro El Morro, en la localidad de Lechería, estado Anzoátegui, informó el alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira.

El alcalde informó a las 12:30 del mediodía sobre el siniestro. En las imágenes se aprecia que un carro azul cayó desde El Morro, un sector turístico de Lechería, generando preocupación entre las personas que estaban en la zona.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Lechería, Protección Civil y funcionarios policiales se desplazaron hasta el lugar. Apenas minutos después del siniestro, bajaron a rapel hasta el carro afectado.

¿QUÉ PASÓ CON EL CARRO?

El alcalde aseguró que el conductor del carro fue rescatado y atendido por Protección Civil. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre su identidad o las lesiones que pudo sufrir en el siniestro.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones e interrogaron a algunos testigos. «Hay varias teorías de personas que estaban aquí que observaron, pero estamos a la espera de verificar cuáles fueron las razones reales de esto. No parece haber sido un accidente», agregó.

Todo parece indicar que en el carro solamente se encontraba el conductor. «La persona que estaba siendo atendida nos dijo que no había nadie más», concluyó el alcalde.

Aunque Ferreira afirmó que brindaría una actualización en las próximas horas, en el momento de publicación de esta nota no hay más detalles sobre el siniestro. Se esperan más información este fin de semana.