Solicitaron un viaje a través de una aplicación, robaron el carro y llamaron al conductor para extorsionarlo

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de dos sujetos por un presunto robo y extorsión contra el conductor de una popular aplicación en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre el caso. Los sujetos fueron identificados como Jean Carlos Mujica Villegas (30 años) y Rainer Gabriel Gutiérrez Monteverde (24),

De acuerdo a las investigaciones, los sospechosos «habían solicitado un viaje por una reconocida aplicación de traslado». Un conductor aceptó el viaje y trasladó a los sujetos hasta el destino.

Una vez llegaron al lugar, los sujetos tomaron una actitud violenta, sometieron al conductor y le robaron el carro, un Aveo. Luego, «lo contactaron y le exigieron 2.500 dólares a cambio de devolverle el vehículo», apunta el reporte.

CAPTURA DE LOS SUJETOS

La víctima presentó una denuncia ante las autoridades y la Delegación Municipal Valencia del Cicpc se encargó del caso. Detectives pusieron en marcha las pesquisas y lograron identificar a los sospechosos.

El procedimiento de captura fue llevado a cabo en la avenida Aranzazu, parroquia Urbana Miguel Peña, en la capital carabobeña. Además de detener a los sujetos, las autoridades también lograron recuperar el vehículo robado.

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Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos de la localidad. Después fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que continuará con los demás procedimientos correspondientes.