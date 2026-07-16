Cayeron ‘Los Cerrajeros’: así era la estrategia que aplicaban para robar casas en el este de Caracas

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de tres presuntos integrantes de Los Cerrajeros, una banda criminal que se dedicaba al hurto de viviendas en la ciudad de Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del caso de la banda. Además, brindó detalles sobre el modus operandi usado por la organización hamponil.

De acuerdo a las investigaciones, los sospechosos vivían en Maracay, estado Aragua, pero se trasladaban al este de Caracas para cometer los crímenes. Una vez estaban en la capital, comenzaban a estudiar distintas viviendas.

Su objetivo era «detectar si dentro se encontraban los propietarios». «Al determinar que se encontraban solas, violentaban la seguridad de las rejas y puertas, para ingresar, sustraer artículos de valor y posteriormente comercializarlos», acotó el reporte policial.

INTEGRANTES DE LA BANDA

Las víctimas presentaron denuncias y la División de Investigaciones de Robo del Cicpc puso en marcha las pesquisas. Luego de revisar las cámaras de seguridad y hacer trabajo de campo, lograron desarticular la peligrosa banda.

Las autoridades capturaron a los tres integrantes de la banda. Los sospechosos fueron identificados como Jesús Miguel Núñez Barrera (32 años), Luis Julián Borges López (54) y Arlian Raimundo Rivera Charviedo (57).

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Durante el procedimiento, los agentes incautaron un vehículo que empleaba la banda. También decomisaron dos radios con los que «se comunicaban al momento de ejecutar los hurtos» y tres celulares.

Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos. El caso de la banda, mientras tanto, quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los demás procedimientos correspondientes.