Realizaba supuestas «limpiezas espirituales» para aprovecharse de sus víctimas en Barinas

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 64 años, quien se habría hecho pasar por un «espiritista» para intentar abusar sexualmente de dos niñas en el municipio Obispos, estado Barinas.

La División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (DIE-PNB) informó en sus redes sociales sobre el caso. Aunque informó de la captura del sujeto, no brindó mayores detalles sobre su identidad.

De acuerdo a las investigaciones, el sujeto se «hacía pasar por practicante de brujería» y se acercó a la madre de las niñas, de ocho y 10 años. En tal sentido, habría usado «ritos de brujería como fachada» para permanecer a solas con las víctimas.

«Manipulaba a la madre de las víctimas convenciéndola de que las pequeñas necesitaban estar en su inmueble de manera continua para someterlas a supuestos despojos y limpiezas espirituales», indica el reporte policial.

CAPTURA DEL SUJETO

El caso quedó en manos de funcionarios de la DIE en la parroquia Los Guasimitos. Tras evaluar la denuncia y las evidencias, pusieron en marcha un despliegue de seguridad para dar con el paradero del sospechoso.

Las autoridades trasladaron al sujeto hasta los calabozos policiales y verificaron su identidad. Así pues, descubrieron que contaba con registros por actos lascivos, comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, violencia y resistencia a la autoridad.

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El caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará los procedimientos correspondientes. No hay información sobre los cargos en contra del sujeto.