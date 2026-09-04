Hombre murió tras caer desde un puente en la autopista Prados del Este

Un hombre murió este viernes, 4 de septiembre, tras caer desde el puente de La Ciudadela en la autopista Prados del Este.

El hecho se registró cerca del mediodía, según informó el periodista Román Camacho.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

Organismos de seguridad acudieron al lugar para resguardar la escena a la espera de los funcionarios del Senamecf para el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Bello Monte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RCamachoTv (@rcamachotv)

OTRO CASO: HOMBRE MURIÓ ELECTROCUTADO MIENTRAS INSTALABA UN TRANSFORMADOR EN BOLÍVAR

Un técnico de Corpoelec murió electrocutado en la población de El Manteco, municipio Piar del estado Bolívar, mientras trabajaba en la instalación de un nuevo transformador para la comunidad.

La víctima respondía al nombre de Ramón José Gómez, quien había viajado desde Puerto Ordaz para dichas labores.

Versiones extraoficiales divulgadas por el medio Upata Digital señalaron que presuntamente no contaba con todas las medidas de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo.

Al lugar de los hechos acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos y organismos policiales para atender la emergencia y garantizar la continuidad de los trabajos de forma segura.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN FALCÓN POR EL CRIMEN CONTRA UN ATLETA CON DISCAPACIDAD

El mayor José Bermúdez, del Cuerpo de Bomberos, informó que en el lugar también se encontraba una comisión de Bomberos de Roscio, dirigida por el general Gregory González. Asimismo, precisó que tras lo sucedido trasladaron a la víctima para que recibiera asistencia médica, pero lo declararon muerto.