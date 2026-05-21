Preocupación en Valencia por joven implicado en dos asesinatos que está ‘en situación de calle y armado’

Los habitantes del centro de Valencia, en el estado Carabobo, están preocupados por un joven que estaría en libertad en la zona, a pesar de, supuestamente, estar involucrado en dos asesinatos y tener una condición mental.

De acuerdo al medio regional Notitarde, el joven sería menor de edad y deambula libremente por el centro de la capital carabobeña. Mientras que padece de una condición mental, estaría armado y habría agredido a personas en plena calle.

Los vecinos afirman que el joven pasea regularmente por el bulevar cerca de la avenida Cedeño con Vargas. Actuando de manera silenciosa, le habría quitado la vida a dos personas en los últimos meses.

El caso más reciente se remonta hasta el 1 de octubre, cuando el joven habría agredido a un parquero de la zona, conocido como El Bin. Mientras que hacía su trabajo, fue atacado por la espalda con un pedazo de bombillo.

El joven, aparentemente, le cortó la yugular al parquero y este cayó herido en medio de la calle. Aunque fue atendido por varios minutos, la víctima murió en el sitio.

PRONTUARIO DEL JOVEN

A pesar de la gravedad del suceso, el joven continuaría en libertad. Los vecinos insisten en que no es el primer crimen que comete en la zona, lo que ha generado preocupación de que ocurra un nuevo asesinato.

Hace varios meses, el joven habría asesinado a un cuidador de carros en las inmediaciones del edificio Don Pelayo, en el centro de Valencia. El victimario fue detenido, pero lo liberaron por ser menor de edad.

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Unos días antes de este asesinato, el joven también atacó con un arma blanca a un transeúnte en plena avenida Cedeño. Al igual en los otros casos, resultó detenido, pero quedó en libertad poco después.

Los habitantes de la zona exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto, alertando el riesgo que corren los vecinos y trabajadores del sector. En caso contrario, temen que pueda ocurrir otra tragedia.