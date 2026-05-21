Madre siniestra: Detenida mujer que propinó múltiples puñaladas a su hijo en Mérida

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer tras apuñalar a su propio hijo de 4 años en el estado Mérida.

El lamentable suceso tuvo lugar en la ciudad de Ejido, específicamente en el interior de una vivienda del sector Santa Cruz, en el barrio Aguas Calientes, municipio Campo Elías.

La detenida, cuya identidad no ha trascendido, tiene 34 años. La detención la llevaron a cabo funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Campo Elías, quienes se encontraban desplegados en labores de patrullaje preventivo cuando recibieron la notificación de alerta sobre la agresión familiar.

Tras recibir la denuncia, los uniformados interceptaron a la sospechosa y posteriormente la privaron de libertad durante la tarde de este 20 de mayo.

Trascendió de manera extraoficial que su hijo presentó múltiples heridas punzo penetrantes ocasionadas con un arma blanca. Tras una evaluación previa, autoridades decidieron trasladarlo de emergencia hasta el Ambulatorio Dr. César Augusto Ruíz de la localidad, donde recibió atención médica inmediata, ya que tenía heridas de consideración.

La detenida quedó privada de libertad en los calabozos policiales, donde la pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) para el inicio de su proceso judicial.