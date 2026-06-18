Ordenan captura de seis funcionarios del Cicpc por muerte de joven jinete en Falcón

Las autoridades judiciales habrían emitido seis órdenes de captura contra los funcionarios involucrados en la muerte de un jinete de 24 años, identificado como Daibert Medina, hace un mes en el municipio Los Taques, estado Falcón.

Medina fue baleado el pasado 7 de mayo en la localidad de Villa Marina, en la Península de Paraguaná. Tras chocar unos vehículos y, presuntamente, arrollar a dos personas, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le dispararon.

A un mes de los hechos, se habrían emitido órdenes de captura contra seis funcionarios del Cicpc, según el periodista Gerardo Morón. Las solicitudes fueron emitidas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Extensión Punto Fijo.

Los funcionarios fueron identificados Rafael Galbany Arias, Ely José Lucena Castillo, Rafael Camilo Martínez Aguilar, Kleiver David López López, Samuel Alejandro Marcano Ramos y Kelvin Jesús López Marcano.

De acuerdo a la filtración, los agentes son sospechosos de cometer los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, omisión de socorro, agavillamiento y acto arbitrario.

CASO DE MEDINA

Hace un mes, medios regionales indicaron que Medina estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol en playa Bonita. Los primeros reportes apuntan que intentó huir tras chocar varios vehículos y arrollar a dos personas. En medio del caos, fue baleado por los agentes.

En un principio, los funcionarios alegaron que Medina estaba armado y fue abatido en una intervención legal. Sin embargo, su familia negó que tuviera un arma o que intentara huir de la escena del siniestro.

Las extrañas circunstancias del suceso y las distintas versiones llevaron a parte de la comunidad a dudar sobre lo ocurrido. La familia de Medina insistió en la necesidad de una investigación sobre el caso.

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Aunque las autoridades emitieron órdenes de captura contra los funcionarios, no han trascendido nuevos detalles sobre el caso. Todavía se espera una versión oficial sobre la muerte de Medina.

Medina fue una figura respetada dentro hipismo y llegó a participar en competencias en Estados Unidos. Su carrera se vio afectada por el alcohol, puesto que fue deportado hace unas semanas por conducir en estado de ebriedad en territorio norteamericano.