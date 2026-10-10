MIRANDA: Cayó ‘Maikel Jackson’, lo buscaban desde marzo por quitarle la vida a «su amigo» durante una insólita discusión

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 33 años, identificado como Maikel Jackson Romero Márquez, quien habría asesinado a un ‘amigo’ en el municipio Sucre, estado Miranda.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Romero en el programa Cicpc al Día. La víctima fue identificada como William Javier Rodríguez Marcano, de 30 años.

Los hechos se dieron en marzo de este año en la parroquia Caucagüita, aunque la captura de Romero no se concretó hasta esta semana. De acuerdo a las pesquisas, el sujeto y la víctima se conocían desde antes del crimen.

Todo ocurrió luego de que Romero perpetrara un robo contra los ocupantes de un vehículo y tomara tres celulares. Aparentemente, William Rodríguez se enteró del crimen y se desató una «acalorada discusión».

EL CRIMEN DE ROMERO

Las investigaciones determinaron que Rodríguez intentó quitarle a ladrón uno de los celulares robados. Luego de negarse, el victimario habría desenfundado un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte de forma instantánea.

Romero huyó a toda velocidad de la escena del crimen y permaneció prófugo por varios meses. Detectives de la Coordinación Homicidios Este pusieron en marcha las pesquisas para esclarecer el crimen.

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Varios meses después, comisiones del Cicpc localizaron a Romero y concretaron su captura «en días recientes». El sospechoso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.