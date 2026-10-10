Sucesos

MIRANDA: Cayó ‘Maikel Jackson’, lo buscaban desde marzo por quitarle la vida a «su amigo» durante una insólita discusión

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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El Cicpc se encargó de las investigaciones del caso. Foto: Archivo

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 33 años, identificado como Maikel Jackson Romero Márquez, quien habría asesinado a un ‘amigo’ en el municipio Sucre, estado Miranda.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Romero en el programa Cicpc al Día. La víctima fue identificada como William Javier Rodríguez Marcano, de 30 años.

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Los hechos se dieron en marzo de este año en la parroquia Caucagüita, aunque la captura de Romero no se concretó hasta esta semana. De acuerdo a las pesquisas, el sujeto y la víctima se conocían desde antes del crimen.

Todo ocurrió luego de que Romero perpetrara un robo contra los ocupantes de un vehículo y tomara tres celulares. Aparentemente, William Rodríguez se enteró del crimen y se desató una «acalorada discusión».

EL CRIMEN DE ROMERO

Las investigaciones determinaron que Rodríguez intentó quitarle a ladrón uno de los celulares robados. Luego de negarse, el victimario habría desenfundado un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte de forma instantánea.

Romero huyó a toda velocidad de la escena del crimen y permaneció prófugo por varios meses. Detectives de la Coordinación Homicidios Este pusieron en marcha las pesquisas para esclarecer el crimen.

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El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Varios meses después, comisiones del Cicpc localizaron a Romero y concretaron su captura «en días recientes». El sospechoso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.

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