Espantoso caso en Margarita: Una joven se defendió del ataque de tres sujetos y lo que hicieron después dejó a todos horrorizados

Los habitantes de la isla Margarita, en el estado Nueva Esparta, están conmocionados por el caso de una joven de 24 años en situación de calle, identificada como Daniela Caraballo Narváez, quien fue asesinada al resistirse al abuso sexual de unos sujetos.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del caso de Caraballo. El cadáver fue ubicado en una vivienda abandonada en la calle San Nicolás, municipio Mariño.

De acuerdo a las pesquisas, Caraballo estaba con otros tres sujetos, quienes consumen sustancias estupefacientes y también están en situación de calle. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando estaban «reunidos en un consumo de droga».

«Ellos querían mantener relaciones sexuales con la mujer. Es posible que ella se haya opuesto; no estaba quizás totalmente en un estado de indefensión», relató Rico en el programa Cicpc al Día. Luego, se desató una discusión.

EL ASESINATO DE CARABALLO

La situación escaló y Caraballo tuvo que forcejear con sus victimarios, pero estos terminaron sometiéndola y la estrangularon con un mecate y una sábana. Una vez había muerto, «abusaron sexualmente de esta joven».

Detectives de la Coordinación de Homicidios de la Delegación Municipal Porlamar del Cicpc se encargaron de las pesquisas del crimen. Poco después, identificaron a tres sospechosos y los detuvieron.

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Los sospechosos fueron identificados como Virgilio González Torres (28), apodado Chino Fresa; Jonathan Patiño Marcado (40), alias Chino Colector; y Johan Montaño Carrillo (43). Todos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.