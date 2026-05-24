MÉRIDA: El trágico desenlace de un joven que sufrió un ACV mientras manejaba una moto

Un joven identificado como Diego Blanco, de 21 años de edad, falleció tras varios días luchando por su vida, después de que sufriera un Accidente Cerebrovascular (ACV) mientras viajaba en su moto, lo que derivó en un siniestro vial en el estado Mérida.

De acuerdo con reportes de medios regionales, el joven estuvo internado en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula). La víctima era oriunda de Guarenas, pero estaba residenciado en el estado andino.

Por varios días, amigos y familiares del joven recogieron fondos e insumos para costear su tratamiento médico tras el ACV. Sin embargo, pese a los enormes esfuerzos médicos, Blanco acabó falleciendo tras nuevas complicaciones.

Trascendió que el hoy fallecido planeaba contraer matrimonio el próximo 19 de septiembre, es decir, en menos de cuatro meses.

OTRO ACCIDENTE VIAL

En un hecho ajeno, la mañana de este sábado ocurrió un accidente de tránsito en el municipio Girardot del estado Aragua, que por su magnitud pudo derivar en una tragedia. Un autobús de pasajeros se volcó y fue a parar al fondo de un caudal de agua.

Según medios locales, se trataba de un viaje recreativo que partió desde Caracas. Al parecer el chofer de la unidad perdió el control de la misma poco antes de llegar al terminal de pasajeros de Choroní.

Trascendió que el conductor no pudo controlar la buseta, debido a una presunta falla mecánica. Esto ocasionó que se desviara de la calzada y terminara en el fondo del río que pasa junto a la carretera principal.

Se conoció que el colectivo colisionó inicialmente contra una edificación de la zona antes de acabar en el agua. El impacto fue tan fuerte que los habitantes de la zona y transeúntes acudieron al lugar a ver lo que ocurría.

En el balance que realizaron las autoridades no se reportó ninguna víctima fatal. De hecho, se informó que los pasajeros solo sufrieron lesiones.