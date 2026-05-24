CICPC alertó sobre nueva modalidad de «secuestro virtual», así sería el modus operandi

Las autoridades del CICPC alertaron esta semana acerca de una nueva modalidad de delito que está tomando notoriedad en el país. Esto genera alarma entre los organismos de seguridad

Se trata de una de las modalidades delictivas que más preocupa a la ciudadanía: el secuestro virtual. Sobre este tema hablaron directivos de organismo, en un programa de CICPC Radio.

A través del espacio conducido por Yelitza Hércules, jefa de la División de Delitos Financieros del organismo policial y de Radamés Eusebio, coordinador de la División de Delitos Informáticos, se habló del modus operandi de las bandas que utilizan esa modalidad para comer delitos.

El invitado especial, Inspector Adjunto Rommel Díaz, explicó que los delincuentes operan principalmente a través de WhatsApp, utilizando números extranjeros, mayormente de origen colombiano.

“El ciclo del delito comienza con una oferta de empleo tentadora. Una vez que captan la atención de la víctima, comerciantes o prestadores de servicios, inducen a la persona a cortar comunicación con su entorno bajo pretextos laborales. Solicitan fotos y videos personales, utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para alterar el material visual y crean pruebas falsas de un secuestro real y envían este material manipulado a los familiares para exigir pagos inmediatos”, explicó el experto.

Ante la recepción de una amenaza de este tipo, los expertos recomendaron “mantener la calma; no realizar transferencias de dinero, cortar la comunicación y llamar directamente al familiar supuestamente afectado por una vía segura”.

“Deben cortar cualquier videollamada sospechosa y no comparta datos biométricos o fotos íntimas con desconocidos”, agregó.

Asimismo, manifestó que la denuncia es vital para recibir asesoría especializada.

“Proteja su seguridad desconfiando de empleos sospechosos, blindando su WhatsApp y filtrando llamadas de números extranjeros desconocidos” puntualizó Díaz.