Sucesos

Mató a su pareja en un ataque de celos y lo que hizo con su hijastro dejó en vilo a todos en Portuguesa

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
hombre

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre luego de asesinar a su pareja y huir con su hijastro de tan solo cinco años en el estado Portuguesa.

La víctima respondía al nombre de Lisbeth Elena Briceño Linares de 48 años. El pasado 4 de agosto su familia la reportó como desaparecida ante el CICPC en Guanare. Desde entonces, se había iniciado su búsqueda.

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Luego de una intensa investigación encontraron su cadáver en el sector Falconero del municipio Guanarito, sumergido en el río Guanare, atrapado entre las raíces y ramas de un árbol y sujetado con una cuerda a un objeto pesado, por lo que fue necesario realizar labores de buceo para su recuperación.

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«Luego del hallazgo se inició el trabajo de campo que permitió la detención de Juan De Jesús León de 49 años, quien, cegado por los celos, procede a quitarle la vida a la víctima con un arma blanca, para posteriormente ocultar sus prendas de vestir y simular una supuesta salida del país, para luego desaparecer con el hijo de la víctima», indicó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Tras la detención del criminal los organismos de seguridad pudieron rescatar al niño, sano y salvo, quien quedó bajo el cuidado de familiares. Mientras tanto el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

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