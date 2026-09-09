Mató a su pareja en un ataque de celos y lo que hizo con su hijastro dejó en vilo a todos en Portuguesa

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre luego de asesinar a su pareja y huir con su hijastro de tan solo cinco años en el estado Portuguesa.

La víctima respondía al nombre de Lisbeth Elena Briceño Linares de 48 años. El pasado 4 de agosto su familia la reportó como desaparecida ante el CICPC en Guanare. Desde entonces, se había iniciado su búsqueda.

Luego de una intensa investigación encontraron su cadáver en el sector Falconero del municipio Guanarito, sumergido en el río Guanare, atrapado entre las raíces y ramas de un árbol y sujetado con una cuerda a un objeto pesado, por lo que fue necesario realizar labores de buceo para su recuperación.

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«Luego del hallazgo se inició el trabajo de campo que permitió la detención de Juan De Jesús León de 49 años, quien, cegado por los celos, procede a quitarle la vida a la víctima con un arma blanca, para posteriormente ocultar sus prendas de vestir y simular una supuesta salida del país, para luego desaparecer con el hijo de la víctima», indicó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Tras la detención del criminal los organismos de seguridad pudieron rescatar al niño, sano y salvo, quien quedó bajo el cuidado de familiares. Mientras tanto el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.