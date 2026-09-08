VIDEO IMPACTANTE: Adolescente apuñaló en la cabeza a un hombre en La Guaira, el motivo dejó a todos en shock

El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, informó que privaron de libertad a un adolescente de 16 años por apuñalar en la cabeza a joven en Montesano, parte alta, en La Guaira debido a una deuda económica.

La víctima identificada como Fidel Ernesto Ávila, de 23 años, recibió la puñalada en el lado izquierdo de la cabeza, a la altura de la cien.

El hombre pudo logró escapar con el cuchillo alojado en su cerebro y pidió ayuda a su hermana, quien lo trasladó de emergencia hasta un centro asistencial. No obstante, debido a la gravedad de su herida lo remitieron en ambulancia al Hospital Pérez Carreño.

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En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que Ávila camina en busca de ayuda mientras todos los vecinos de la comunidad ven con asombro el cuchillo que tiene clavado en la cabeza.

Goncalves señaló que de momento el joven se encuentra estable, y está a la espera de la intervención quirúrgica para sacarle el cuchillo de la cabeza.

Asimismo, señaló que el padre del agresor lo entregó a los organismos de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público.