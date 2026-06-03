Los nuevos detalles del brutal crimen de un entrenador de fútbol en Zulia: hay tres detenidos

Las autoridades policiales esclarecer el atroz asesinato de un popular entrenador de fútbol y dirigente deportivo, identificado como Johnny Maldonado, en la localidad de Bachaquero, estado Zulia.

Maldonado fue asesinado en plena madrugada del domingo, 31 de mayo, en su vivienda, ubicada en el sector Mi Esperanza. Según medios regionales, era un sexagenario sumamente querido por la comunidad por su labor formando a jóvenes atletas. .

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó este miércoles que lograron esclarecer el asesinato de Maldonado. Los victimarios serían integrantes de una misma familia.

Los presuntos asesinos fueron identificados como Jovany José Polanco Canelón (19), Neptaniel José Romero Canelón (19) y Gabriel Antonio Canelón (38). Aparentemente, conocían a Maldonado antes del crimen.

EL ASESINATO DE MALDONADO

De acuerdo a las investigaciones, Maldonado le ofreció a los sujetos unos artículos electrónicos «a cambio de ayudarlo en varias tareas». No obstante, el sexagenario no habría pagado una vez concluyeron el trabajo.

«El profesor les informó que no disponía de lo ofrecido, acción que enfureció a los Canelón, quienes le causaron la muerte mediante el estrangulamiento», concluye la minuta policial. Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Maldonado se desempeñaba como entrenador de fútbol de salón, aportando en la formación de atletas en la Costa Orienta del Lago de Maracaibo. Además, trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte de Valmore Rodríguez (Imdevar).