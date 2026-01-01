Un 31Dic de luto: Cinco muertos en accidentes de moto en Yaracuy en apenas 24 horas

Los habitantes del estado Yaracuy están conmocionados por una ola de accidentes mortales con motos el 31 de diciembre. Reportes extraoficiales indican que cinco personas murieron en siniestros en apenas 24 horas.

El último de los casos ocurrió en la noche del miércoles en el sector La Tunitas, en Nirgua. De acuerdo al medio Yaracuy al Día, un hombre de 62 años, llamado José Francisco Hernández Muñoz, murió en el siniestro y una mujer sufrió heridas graves.

Las investigaciones determinaron que Hernández conducía una motocicleta y arrolló a la mujer, que resultó gravemente herida. Presuntamente, intentó esquivar a la mujer, perdió el control e impactó su cabeza con el pavimento.

Hernández sufrió severas heridas y fue trasladado al Hospital Padre Oliveros de Nirgua. Luego lo refirieron al Hospital Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe, en donde murió cerca de las 11 de la noche.

OTROS ACCIDENTES

La muerte de Hernández no fue un caso aislado. Reportes desde Yaracuy indican que se han dado numerosos accidentes de moto en la entidad en las últimas 24 horas, dejando varios fallecidos.

Uno de los accidentes más relevantes ocurrió en la Carretera Panamericana, a la altura de Cocorotico, municipio San Felipe. Un hombre de 71 años, llamado Rodulfo Ramón Querales, falleció en el siniestro.

Por otra parte, un adolescente de 16 años falleció en la localidad de Palmarejo, municipio Veros. También murieron Juan Carlos Quiroga López y Carlos Luis López en el poblado de Vista Alegre, en el mismo municipio.