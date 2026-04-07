Conmoción en la UCV: Decano de Arquitectura murió mientras manejaba en Caracas

El docente Francisco Javier Caricatto Masci, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), murió el lunes mientras conducía su carro en Caracas.

El Consejo de la FAU informó en redes sociales sobre la inesperada muerte de Caricatto. Voceros de la UCV también confirmaron la tragedia, destacando la reconocida trayectoria del docente dentro del gremio.

«En consecuencia, este órgano ha decidido decretar seis (6) días hábiles de duelo en la Facultad, quedando suspendidas todas las actividades académicas y administrativas hasta el martes 14 de abril», detalló la FAU.

De igual forma, envió sus condolencias a los familiares y amigos de Caricatto, además de a la comunidad universitaria en general. «Su vocación universitaria, su compromiso con la institución y su calidad humana dejan una huella imborrable en nuestra Facultad», dijo.

EL ACCIDENTE DE CARICATTO

Los primeros reportes extraoficiales indicaban que Caricatto falleció en un accidente de tránsito. Poco después, el Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó que atendió un siniestro en la avenida Panteón, en el municipio Libertador de Caracas.

«Un vehículo tipo sedán colisionó contra un objeto fijo luego de que el conductor perdiera el control», detalló la minuta bomberil. Poco después, Caricatto habría sido atendido por los organismos de emergencias.

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«Nuestros funcionarios actuaron con inmediatez realizando las maniobras de abordaje y brindando atención pre-hospitalaria avanzada; sin embargo, pese a los esfuerzos técnicos y humanos, se pudo constatar que el ciudadano ya no presentaba signos vitales», acotó.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay mayores detalles sobre cómo ocurrió el siniestro y la causa de muerte de Caricatto. Mientras tanto, la comunidad universitaria y sus seres queridos lo despidieron este martes en su funeral.

