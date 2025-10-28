Lo interceptaron por el supuesto robo de una moto en Catia y terminó sin vida en plena calle

Los habitantes de la parroquia Sucre (Catia), en el municipio Libertador de Caracas, están conmocionados por el asesinato de un joven de 26 años, llamado José Gregorio Carías Ramos, la semana pasada.

El reportero de sucesos Román Camacho precisó que los hechos se dieron el pasado viernes en el sector Isaías Medina Angarita de El Amparo. Sin embargo, no fue hasta el lunes cuando trascendieron detalles sobre la muerte de Carías.

De acuerdo a los familiares, Carías visitó el sector Boquerón para jugar pool durante la noche. Cuando estaba regresando a su hogar, fue interceptado por tres sujetos con quienes comenzó a discutir por el supuesto hurto de una moto.

Aparentemente, uno de estos sujetos le disparó a Carías en el torso. El joven resultó gravemente herido y quedó tendido en medio de la calle. Minutos después, fue auxiliado por un funcionario que pasaba por la zona.

CARÍAS FUE HOSPITALIZADO

El funcionario le brindó primeros auxilios al joven y lo trasladó de emergencia al Hospital Dr. José Gregorio Hernández. Carías pasó la noche en un delicado estado de salud y murió en la mañana del sábado.

El cadáver de Carías fue trasladado al Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte. Mientras tanto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas del caso.

Reportes extraoficiales apuntan que Carías, que dejó en orfandad a una niña de dos años, se ganaba la vida como ayudante de mecánica con su padre. Las investigaciones quedaron en manos de la Coordinación Oeste del Cicpc.