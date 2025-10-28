El caso de Wuilandes: Salió a entregar un delivery y terminó asesinado por sus propios clientes

Las autoridades esclarecieron este lunes el homicidio de un joven de 30 años, llamado Wuilandes José Suniaga Figuera, cuyo cuerpo fue encontrado parcialmente quemado en Guanta, estado Anzoátegui, a mediados de octubre.

El caso de Suniaga, que estuvo varios días desaparecido, conmocionó a los habitantes de Guanta. Casi dos semanas después del hallazgo del cuerpo, resultó detenido uno de los sospechosos, Julio Mauricio Camero Romero, de 23 años.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que Suniaga trabajaba en un local de comida rápida. Supuestamente, Camero y otros tres delincuentes le solicitaron un servicio de delivery.

De acuerdo a las investigaciones, Suniaga y los criminales se conocían. Luego de que les entregó la comida, habría ido a una zona montañosa del sector Los Bajos de San José, «donde se encontraban consumiendo sustancias ilícitas».

ASESINATO DE SUNIAGA

El joven delivery, presuntamente, percatado que uno de los criminales era conocido en redes sociales «por cometer diversos homicidios». Por razones desconocidas, Suniaga habría señalado a este antisocial frente a los otros tres sujetos.

«Los criminales aprovecharon un descuido de Suniaga y propinan un disparo que le causó la muerte, para luego despojarlo de sus pertenencias», dijo Rico. Después, calcinaron el cuerpo del joven con un colchón y combustible.

Las autoridades lograron capturar a Camero en el sector Barrio Marino, en la calle Ayacucho. El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, mientras que sus tres cómplices se mantienen prófugos.