La pelea entre pemones que terminó con un fallecido en Bolívar: buscan a dos involucrados, entre ellos un menor

Las autoridades policiales lograron capturar a uno de los sospechosos del brutal homicidio de German Zambrota Velásquez Melton, un joven de 21 que murió en una riña en el municipio Sifontes, estado Bolívar.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre el caso de Velásquez. Precisó que los hechos se dieron en la Troncal 10, kilómetro 27, parroquia Dalla Costa.

De acuerdo a las investigaciones, Velásquez estaba consumiendo bebidas alcohólicas con un amigo sin mayores inconvenientes. En circunstancias poco claras, se vieron involucrados en una discusión con otras tres personas, identificadas como Freddy Smith Peterson (22), Roger Gabriel Smith Peterson (24) y un adolescente de 16 años.

Con el paso de los minutos, la discusión escaló y los victimarios sometieron a ambos jóvenes. Luego los golpearon en repetidas ocasiones con un objeto contundente. Velásquez murió en el lugar y su amigo resultó gravemente herido.

VICTIMARIOS DE VELÁSQUEZ

Todos los involucrados pertenecen a la etnia pemón, la cual está muy presente en el sur del país. En tal sentido, los tres victimarios escaparon de la escena del crimen, abandonando el cuerpo de Velásquez, y huyeron a una comunidad indígena.

Detectives de la Delegación Municipal Tumeremo del Cicpc pusieron en marcha las pesquisas del homicidio de Velásquez. Poco después, localizaron a Freddy Smith Peterson y lo capturaron.

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El caso del asesinato de Velásquez quedó en manos del Ministerio Público. Las autoridades, mientras tanto, buscan dar con el paradero de los otros dos victimarios, incluyendo al menor de edad.