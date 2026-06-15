La muerte de una docente conmociona Barinas, así fue como la localizaron en su propia casa

Los habitantes de Barinas, capital del estado homónimo, están conmocionados por la muerte de una docente, llamada Jean Mary Ramírez, quien fue hallada sin vida en su propia casa este fin de semana.

El hallazgo se dio en una vivienda de la urbanización Luis Beltrán Prieto Figueroa, parroquia Ramón Ignacio Méndez. De acuerdo a medios regionales, un familiar ingresó a la casa y encontró el cuerpo de Ramírez.

Esta persona alertó a los vecinos y a las autoridades locales. Organismos de seguridad y emergencias se desplazaron hasta la vivienda, en donde confirmaron que Ramírez estaba sin signos vitales.

Reportes extraoficiales indican que Ramírez se habría quitado la vida por ahorcamiento. Se desconocen las circunstancias en las que tomó la fatal decisión o cómo fueron las horas previas a la tragedia.

LEVANTARON CUERPO DE RAMÍREZ

Funcionarios de la policía local se desplazaron hasta la vivienda y protegieron la escena. Luego se apersonaron en el lugar detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Barinas.

Los agentes levantaron el cuerpo de Ramírez y lo entregaron al Servicio Nacional de Medicina y Creencia Forenses (Senamecf). Ahora harán la autopsia correspondiente y los demás procedimientos de rigor.

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La muerte de Ramírez generó gran conmoción entre la comunidad, puesto que vivía en la zona desde hace varios años. La docente, que era reconocida dentro del sector educativo, atravesaba una situación personal difícil, según reportes extraoficiales.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.