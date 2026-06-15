VIRAL: Filtran video y la causa del brutal accidente de tránsito que dejó tres heridos graves en Altamira

Las autoridades del municipio Chacao revelaron este lunes detalles sobre el brutal accidente que ocurrió la semana pasada en la urbanización Altamira, en Caracas, y en el que tres personas resultaron gravemente heridas.

El accidente se dio el pasado viernes en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Francia, y circularon numerosas imágenes del vehículo tipo van destrozado. Sin embargo, en ese momento, las autoridades no difundieron el video del impacto.

Unos días después del accidente, la Policía del Municipio Chacao publicó en sus redes sociales las imágenes captadas por una cámara de seguridad. En el video se aprecia que la van impactó a toda velocidad contra la baranda de protección de la avenida.

Una vez el vehículo impactó contra la baranda, terminó golpeando a dos motos que circulaban por el canal contrario. La van quedó destrozada en medio de la vía, mientras que los motorizados quedaron tendidos sobre el pavimento.

CAUSA DEL ACCIDENTE

Las autoridades municipales también revelaron las causas del accidente. De acuerdo a las investigaciones, el conductor de la van estaba «en estado de ebriedad» y circulaba a «exceso de velocidad».

Los motorizados resultaron «gravemente heridos» en el accidente. Por su parte, el pasado viernes un trabajador de Protección Civil indicó que el conductor presentó traumatismos generalizados.

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Protección Civil y Salud Chacao se encargaron de atender a los heridos y les brindaron atención médica hasta que fueron trasladados al Hospital Dr. Domingo Luciani. Funcionarios policiales, por su parte, levantaron el accidente y restablecieron el orden vial.

A la vez que difundió el video del accidente, la Policía de Chacao exhortó a la ciudadanía a respetar las normativas de tránsito. «Hacemos un llamado a la conciencia de quienes están al volante. Desplázate seguro, cuida tu vida», indicó.