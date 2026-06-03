La impactante muerte de una joven que recibió una descarga eléctrica al conectar su celular en Delta Amacuro

Los habitantes de la localidad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, están conmocionados por la muerte de una joven de 19 años, llamada Daniela Hernández, tras recibir una fuerte descarga eléctrica en su hogar.

Los hechos se dieron en la noche del lunes en una vivienda del sector 4 de Febrero. De acuerdo al medio regional Tane Tanae, Hernández recibió la descarga eléctrica cuando conectó su celular a la corriente.

Testigos relataron que la joven no logró soltar el cable y estuvo varios segundos siendo afectada por la descarga eléctrica. Tras los hechos, la joven fue trasladada de emergencia hospital Dr. Luis Razetti de la capital deltana.

Hernández fue recibida en la sala de urgencia del centro de salud, presentando un complejo cuadro. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció poco después de su ingreso.

«Cuando las cosas van a pasar, pasan. Ella segundos antes le pidió el teléfono a su hijo para ponerlo a cargar; y pensar que sería el motivo de su muerte», dijo una fuente. Hernández dejó a su niño de apenas tres años.

DESCARGA ELÉCTRICA EN TRUJILLO

En otro caso semejante, un albañil falleció tras recibir una descarga eléctrica en el municipio Motatán, estado Trujillo. Según medios locales, el hombre, conocido en la comunidad como Goyo, tocó por accidente un cable de alta tensión.

El hombre estaba haciendo trabajos estructurales en una obra en desarrollo en el sector comercial del municipio. Producto de un descuido, rozó el cable y la descarga eléctrica le causó la muerte de forma inmediata.

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La muerte de Goyo causó gran conmoción en la entidad, puesto que su cuerpo quedó colgado junto a la estructura. Organismos de emergencia levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue.