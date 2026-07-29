La deuda en dólares que terminó en una tragedia entre ‘amigos’ en Valencia

Las autoridades policiales anunciaron este martes la captura de un sujeto de 33 años, identificado como Carlos Alberto Tovar Forte, quien habría asesinado a un joven por una deuda de 150 dólares en el municipio Valencia, estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Tovar. La víctima fue identificada como Edgardo Javier Vera Cedeño, de 27 años.

Los hechos se dieron el pasado 20 de julio en el sector Bicentenario III, parroquia Urbana Miguel Peña. De acuerdo al reporte policial, Edgardo Vera tenía una deuda de 150 a Tovar y se habría negado a pagar.

Las investigaciones determinaron que, tras la negativa, se desató una severa discusión entre Tovar y la futura víctima. La situación escaló con el paso de los minutos hasta que el sospechoso desenfundó un arma blanca.

«Se originó una discusión entre ellos, la cual se tornó acalorada, optando Carlos, por desenfundar un arma blanca y propinarle una herida mortal», explicó el reporte.

CAPTURA DE TOVAR

Los testigos relataron que Tovar huyó de la escena del crimen tras la agresión. La víctima, por su parte, fue trasladada de emergencia a un centro de salud, pero falleció en el lugar producto de sus graves heridas.

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Detectives de la Delegación Municipal Valencia del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones del asesinato de Edgardo Vera. Una semana después del crimen, confirmaron que Tovar había sido detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.