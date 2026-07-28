Se hacía pasar por detective del Cicpc con un carnet robado, así lo descubrieron en Caracas

Las autoridades policiales anunciaron la captura de Elisandri Daniel Marcano Marcano, un sujeto que se hacía pasar por agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas.

Douglas Rico, director del Cicpc, informó en sus redes sociales sobre la captura de Marcano, de 27 años. El procedimiento fue llevado a cabo en la Plaza La Concordia, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador.

Un grupo de funcionarios hicieron un dispositivo de seguridad en la zona y vieron a Marcano con una «actitud extraña». «Al pedirle su identificación este indicó ser funcionario de la policía científica», indica el reporte policial.

MARCANO ROBÓ EL CARNET

Los funcionarios investigaron el caso y determinaron que el carnet de Marcano era fraudulento. Presuntamente, el sujeto robó la identificación a un agente del Cicpc e incurrió en usurpación de funciones.

«Se determinó que el detenido se dedicaba al hurto en unidades de transportes públicos y sistemas ferroviarios. Durante uno de estos hechos, había despojado (el carnet) a un funcionario de la policía científica», apunta el reporte.

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Marcano optó por suplantar la identidad y fotografía del agente. Así pues, se benefició del carnet para «cometer distintos hechos», aunque las autoridades no brindaron mayores detalles sobre su accionar.

El sospechoso fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público. Según el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), Marcano cuenta con antecedentes penales por robo.