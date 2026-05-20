Sucesos

Intentaron abusar de una mujer en Zulia, ella se negó y lo que hicieron fue macabro

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
hombres

Organismos de seguridad privaron de libertad a dos hombres en el estado Zulia por un homicidio ocurrido el pasado 2 de mayo durante un intento de abuso sexual.

«En San Carlos del Zulia se esclarece el homicidio de Joseline Jackeline Quinto Perea, de 30 años en la población de Cuatro Esquina, del barrio La Primavera del municipio Francisco Pulgar», informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de su programa radial.

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«Allí dos hombres identificados como Alexis Javier Bravo Parra, de 23 años, y Henrry José Hurtado Núñez, de 49 años, este último de nacionalidad colombiana, interceptaron a la víctima y, valiéndose de su superioridad física, la sometieron con la finalidad de abusar de ella», destacó Rico.

Además, acotó que informes previos precisaron que el homicidio ocurrió frente al hijo de la víctima.

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No obstante, resaltó que la situación se salió de control para los depravados cuando la víctima empezó a poner resistencia.

«Los delincuentes procedieron a estrangularla, para luego emprender la huida», dijo.

Tras su identificación y posterior arresto, ambos recibieron una medida de privación de libertad.

Rico reveló que los dos implicados tenían registros policiales previos. Asimismo, señaló que ya se encuentran a las órdenes del Ministerio Público y de los tribunales para responder por sus actos.

 

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