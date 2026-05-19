Sucesos

Atraparon a hombre que realizó violento robo en pleno transporte público en la Av. Libertador en Caracas

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Robo

Organismos de seguridad privaron de libertad al hombre que realizó un violento robo en plena avenida Libertador de Caracas mientras un autobús transitaba con sentido hacia Plaza Venezuela, el pasado 1 de mayo.

«Las pesquisas llevaron a la detención del ciudadano Alinson Hernández Vega de 31 años de edad, con amplio prontuario policial. Quedó a la orden del Ministerio Público y los tribunales de justicia», indicó el director del Cicpc, Douglas Rico, en su programa radial.

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«Tenemos varias víctimas entre los que se encontraban en esa camioneta de pasajeros», indicó.

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Hernández llevó a cabo dicho robo armado con un bisturí. Informes preliminares reportaron que cuando la situación se salió de control hirió a tres personas y se dio a la fuga.

«Esta persona había cometido robos similares en otras oportunidades, pero no había sido tan público», añadió Rico.

En este sentido, pidió a los ciudadanos que denuncien si son víctimas de un robo. «Si no tenemos la denuncia no podemos georreferenciar el delito y al delincuente. Por eso hacemos el llamado a que si usted es víctima de un robo acuda a cualquier oficina del Cicpc y haga extensivo este hecho que le sucedió. Si no lo hacemos, este delincuente tiende a incrementar el daño».

«Aunque a usted le parezca insignificante, para nosotros es muy importante la denuncia que usted haga», concluyó Rico.

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