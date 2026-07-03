Imputaron a funcionarios del video viral por hurto de dólares en La Guaira tras terremotos

Cuatro exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron imputados por el Ministerio Público (MP) y presentados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado La Guaira, luego de ser detenidos por el hurto de dólares en efectivo hallados entre los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio.

Los detenidos fueron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andréws Omaña y Jhonatan Josue Burgos Sánchez.

Durante la audiencia de presentación, los fiscales consignaron cargos por los delitos de hurto, acto arbitrario y agavillamiento, tipificados en el Código Penal y en la Ley Contra la Corrupción.

La jueza de la causa admitió la calificación jurídica presentada por el MP y decretó privación judicial de libertad contra los cuatro ciudadanos, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

«CICPC» es tendencia porque se pudo ver a un funcionario intentando apropiarse de un fajo de billetes que encontró en medio de los escombros producidos por los terremotos. La comunidad lo enfrentó, le quitó los billetes y se los rompieron en la cara. pic.twitter.com/tt6u0vzdLb — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 30, 2026

¿QUÉ PASÓ EN LA GUAIRA?

El caso se destapó luego de que circularan en redes sociales videos que mostraban a varias personas afectadas por los terremotos enfrentando a funcionarios del Cicpc, a quienes acusaban de apropiarse de billetes en moneda extranjera durante labores de rescate.

Tras la difusión de esas imágenes, la dirección general del organismo policial destituyó y separó de sus cargos a los implicados antes de remitir el expediente a la Fiscalía Nacional con competencia en delitos contra la corrupción.

El director del Cicpc, Douglas Rico, señaló que los funcionarios actuaron de manera «indecorosa» al aprovecharse de las labores humanitarias para apropiarse de valores hallados entre los escombros.

En la misma línea, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como actos «impúdicos, indecentes e inmorales» y advirtió que el Gobierno será «totalmente intolerante» con funcionarios que, amparados en su uniforme, cometan faltas contra la moral en medio de la emergencia por los terremotos.

Asimismo, el partido opositor Primero Justicia también se pronunció sobre el caso y denunció lo que llamó el «aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen», al señalar que, en lugar de cumplir con su juramento de preservar la vida de los venezolanos, algunos agentes buscaron entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia que atraviesa el país tras los sismos.