Horror en Táchira: El espeluznante asesinato de un hombre que resistió al robo de 150 mil pesos colombianos

Los habitantes de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, quedaron conmocionados por el caso de un señor de 52 años, llamado Jasson Javier Colmenares Ramírez, que fue asesinado a golpes por resistir a un robo.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre el caso de Colmenares. Precisó que los hechos se dieron en la parroquia San Juan Bautista, en la capital tachirense.

De acuerdo a las investigaciones, Colmenares estaba caminando hacia su hogar cuando lo interceptaron dos antisociales, un hombre y una mujer. Los victimarios se desplazaban en moto y le exigieron todas sus pertenencias.

«Bajo amenaza de muerte, los delincuentes despojaron a Colmenares de su teléfono celular, documentos personales y 150 mil pesos colombianos (41 dólares, según la tasa de cambio de este jueves)», indicó el reporte.

ASESINATO DE COLMENARES

Las pesquisas determinaron que Colmenares intentó resistirse al robo, pero recibió una brutal golpiza de parte de los antisociales. El señor quedó tendido en plena calle, gravemente herido, y los victimarios huyeron de la escena.

Colmenares fue trasladado a un centro de salud y estuvo internado por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, murió por la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades capturaron a uno de los victimarios, identificado como Alvis Alejandro Riaño Riaño (22 años), en la avenida principal de La Machirí. Por su parte, su cómplice, Enny Edith Delgado Gafaro (54), permanece prófuga.