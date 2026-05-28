Mató a su expareja porque no superaba la ruptura, dejó el cuerpo tirado en una carretera y lo descubrieron por este detalle

Organismos de seguridad esclarecieron el asesinato de Ana Marcela Guerrero Castro de 47 años de edad, cuyo cadáver habían encontrado en días recientes con múltiples heridas con armas blancas en la carretera Petare-Santa Lucía.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que el cadáver se encontraba envuelto en un forro «de los que usan en los transportes públicos para proteger los asientos», que sirvió para dar con los responsables del asesinato.

«Allí había un número de teléfono. Tras llamar al número que se encontraba en el forro en el que estaba envuelto el cadáver contestó el dueño de un vehículo de transporte público tipo Encava, quien informó que Pedro José Guilarte Caraballo de 41 años era quien conducía, se lo devolvió y desapareció», indicó.

Además, el hombre le señaló a los funcionarios que tampoco le entregó el dinero que debía darle por el alquiler de la Encava.

Al hacer un análisis del vehículo, los investigadores descubrieron rastros de sangre que coincidían con el de la víctima.

Durante el proceso de investigación detuvieron a Hatdiel Manuel Torres Gómez de 22 años de edad, quien participó en el asesinato.

«Hatdiel contó que Pedro interceptó a Ana cuando ella había salido de su casa. La montó en el vehículo y entre los dos la asesinaron con una arma blanca», precisó Rico.

Posteriormente, Pedro Guilarte, quien sigue prófugo, y Hatdiel huyeron a Colombia, pero este último regresó al país poco después, momento en el que lo privaron de libertad.

Según informó el reportero Román Camacho, Pedro era expareja de Ana y constantemente la acosaba porque no superaba la ruptura.