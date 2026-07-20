Horror en Zulia: Espiritista fue acribillada en su propia casa, hay varios detenidos

Las autoridades policiales anunciaron la captura de varias sospechosas del homicidio de Rosmary Gómez Machado, una mujer de 50 años que fue acribillada en su propia casa en el municipio Colón, estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre el caso de Gómez. Precisó que el crimen ocurrió el pasado 25 de mayo.

Los hechos se dieron en una vivienda del sector Las Rurales, en la parroquia Santa Cruz. De acuerdo a las investigaciones, Gómez, que se dedicaba a realizar «consultas espirituales», estaba en su hogar.

Dos sujetos, identificados como Javier Kleider Serrano Méndez (28) y, Enny José Parra Sánchez (34), fueron a la vivienda para cometer el crimen. Sin mediar palabras, «le propinaron múltiples disparos» a Gómez.

ASESINOS DE GÓMEZ

Detectives de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia se encargaron de las pesquisas del crimen. Tras examinar distintas evidencias, identificaron a Eliana Cristina Gámez Sosa, de 26 años, como otra sospechosa del crimen.

Aparentemente, la joven acudió en varias ocasiones a la vivienda para monitorear a Gómez. El día del crimen, avisó a los dos victimarios, quienes se desplazaron al lugar para concretar el crimen.

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Las autoridades capturaron a los dos victimarios, además de Eliana Gámez. Sin embargo, todavía busca detener a una cuarta persona involucrada en el crimen y «determinar las causas del ataque ejecutado» contra Gómez.