Horror en Yaracuy: Lo detuvieron por abusar de su propia hija y lo encontraron muerto en una celda

Andrino José Machado Reyes, un sujeto de 50 que estaba detenido por, presuntamente, abusar de su hija menor de edad, fue encontrado sin signos vitales en una celda de San Felipe, estado Yaracuy.

Machado resultó detenido en la tarde del martes por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según el medio regional Yaracuy al Día, su hija de ocho años le dijo a sus docentes que su padre abusaba sexualmente de ella.

El sospechoso fue trasladado al comando División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Yaracuy. En la mañana de este miércoles, su cuerpo fue localizado en los calabozos.

Las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido con Machado y se desconocen las circunstancias de su muerte. Sin embargo, reportes extraoficiales indican que el sujeto se habría quitado al vida.

INVESTIGAN MUERTE DE MACHADO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de las pesquisas del caso. Luego levantaron el cadáver de Machado y lo entregaron al Servicio Nacional de Medicina y Creencia Forenses (Senamcef).

Los agentes pusieron en marcha las investigaciones del caso e interrogaron a los funcionarios en el comando. Buscan determinaron si el personal de guardia tiene alguna responsabilidad respecto a la muerte de Machado.

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Mientras tanto, la hija de Machado fue internada el martes en el hospital pediátrico Niño Jesús, en donde le hicieron exámenes médicos. Trascendió que su madre murió, de manera que estaba bajo el cuidado de su padre, el presunto abusador.