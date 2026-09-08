Horror en Yaracuy: Asesinó a su pareja con una silla y luego se entregó a las autoridades

Los habitantes el municipio Bruzual, estado Yaracuy, están conmocionados por el brutal asesinato Celis Daniela Monterrey Castillo, de 34 años. El presunto victimario, su pareja, habría sido detenido tras el crimen.

Los hechos se dieron en la tarde de este lunes en el sector de Guatanquire, en la localidad de Chivacoa. De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, Monterrey estaba en su lugar de trabajo cuando fue interceptada por su pareja.

Testigos relataron que el agresor se apersonó en el lugar con una silla, con la que golpeó en repetidas ocasiones a Monterrey. La mujer sufrió graves lesiones en el cuello, rostro y cabeza, dejándola al borde de la muerte.

Monterrey quedó inconsciente en la escena del crimen y sus compañeros de trabajo alertaron a las autoridades. Poco después fue atendida por organismos de emergencias y trasladada al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa.

MONTERREY NO RESPONDIÓ

El personal de guardia atendió de urgencia a Monterrey, quienes ya se encontraba sin signos vitales. A pesar de que intentaron reanimarla por varios minutos, la mujer no respondió y fue declarada muerta en el hospital.

El cuerpo de Monterrey quedó en manos de las autoridades. Reportes extraoficiales indican que tenía sangrado en la nariz, además de lesiones visibles en la cabeza labios, cuello y ojos.

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Supuestamente, el agresor se entregó a las autoridades apenas unos minutos después de atacar brutalmente a Monterrey. Aunque todavía no hay mayores detalles oficiales, la principal hipótesis para la agresión serían presuntos problemas de pareja.