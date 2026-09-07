VALENCIA: Enfermera compró su primera moto y murió al día siguiente en un accidente

El municipio Valencia, estado Carabobo, está conmocionado por la inesperada muerte de la enfermera Daily Alejandra Micett Hurtado, tras verse involucrada en un severo accidente de tránsito este fin de semana.

De acuerdo a medios regionales, Micett adquirió una motocicleta el viernes, pero todavía no tenía suficiente experiencia para conducir. En tal sentido, el vehículo de dos ruedas era conducido por su madre, de 58 años, en el momento del siniestro.

La tragedia ocurrió en la avenida Enrique Tejera, en la parroquia Miguel Peña, cuando Micett iba como parrillera de la moto y su madre como conductora. Los testigos relataron que perdieron el control del vehículo e impactaron contra una isla en plena vía.

En medio del caos, ambas cayeron sobre el pavimento y Micett fue arrollada por una camioneta que transitaba en la avenida. La enfermera falleció en la escena producto de la gravedad de sus lesiones.

CONMOCIÓN POR MICETT

Testigos se acercaron a la escena del accidente para auxiliar a las víctimas, pero tan solo pudieron confirmar que Micett ya había fallecido. El cadáver fue retirado por un servicio funerario para organizar el sepelio.

La madre de la víctima, por su parte, sufrió escoriaciones leves en la región maxilofacial y una posible fractura en el codo derecho. Organismos de emergencias la trasladaron a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de la capital carabobeña.

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Micett se desempeñaba como coordinadora de enfermería del ambulatorio de Campo Carabobo. Mientras que el personal médico permanece conmocionado por la tragedia, las autoridades avanzan en una investigación sobre el siniestro.

Durante julio, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 103 fallecidos por accidentes de tránsito, de los que 50 eran conductores de motos y nueve parrilleros.