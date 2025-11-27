Horror en Valencia: Cayeron dos adolescentes que se dedicaban a trata de personas, así captaban a sus víctimas

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de dos jóvenes de 18 años que, presuntamente, formaban parte de una red de trata de personas en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre el caso. Las jóevesn fueron identificadas como Bárbara Alejandra Contreras Díaz (18) y Willianni Daniela Salón Durán (18).

De acuerdo a las investigaciones, las jóvenes se encargaban de captar a víctimas, tanto menores como mayores de edad. «Mediante engaños y ofrecimientos de altas sumas de dinero», las mujeres se desplazaban a Valencia.

«Una vez en su poder, son sometidas a explotación en hoteles, galpones y fiestas clandestinas, percibiendo un porcentaje de dinero de acuerdo al servicio al que eran forzadas», expuso Rico en Instagram.

Una de las víctimas rescatadas era prima de una de las jóvenes detenidas. Luego de que le pagó el traslado desde el estado Trujillo, fue forzada a «ejecutar estas labores que pusieron en riesgo su integridad física y emocional».

CAPTURA DE LAS JÓVENES

La Delegación Municipal de Valencia del Cicpc se encargó de las investigaciones. Tras obtener información sobre esta red de trata de personas, los detectives identificaron a las jóvenes tras un «extenso trabajo de campo».

Las jóvenes resultaron detenidas en el sector Los Caobos, parroquia Miguel Peña, en donde las autoridades incautaron dos celulares. Ambas quedaron a la orden del Ministerio Público.

A pesar de la captura de las jóvenes, las autoridades continúan con las investigaciones para conocer más detalles sobre la red. Además, se encuentran tras el paradero de otras dos personas involucradas con esta organización.