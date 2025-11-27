Sucesos

CARACAS: Empleada doméstica se ganó confianza de los dueños, se robó gran suma de dinero y descubrieron todo lo que hizo con lo que se llevó

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
empleada

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una empleada doméstica por robo en Artigas.

La mujer quedó identificada como Keyla Carolina Tovar San, 47 años. La captura se realizó en la avenida Simón Bolívar con Calle Arvelo, Primera Vuelta del Atlántico, Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas.

Leer Más

mujer
EN APURE: Arrestan a mujer por trato cruel contra su hija de cuatro años, la golpeaba porque «no le hacía caso»
Se robaron 31 fusiles AK-103 de la FANB en base naval de Punto Fijo, solo tres habrían sido recuperados
Joven ingresó de emergencia por una cesárea a hospital de Guanare y terminó muerta: Denuncian «mala praxis»

El director del Cicpc, Douglas Rico, expresó que Tovar prestaba servicios como empleada doméstica en una residencia de la parroquia San Bernardino.

«Se aprovechó de la confianza otorgada por la víctima para sustraer una importante suma de dinero en efectivo, la cual se encontraba en una caja fuerte», dijo.


TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL CASO DE YOSLANDY: PROFESORA SE HIZO UN BYPASS GÁSTRICO EN FALCÓN Y MURIÓ INESPERADAMENTE DÍAS DESPUÉS

Rico destacó que tras una serie de pesquisas se determinó que el dinero hurtado fue utilizado por la victimaria para realizar la adquisición de una motocicleta y diversos electrodomésticos.

El caso quedó a orden de la Fiscalía 51º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El Cicpc colectó como evidencias 700 dólares, una Bera BR 150 Runner, placas AJ8W20T, año 2025; una llave, una nevera, un colchón, un horno, un televisor, una cocina y un closet armable, la cual obtuvo con el dinero sustraído.

Foto Douglas Rico
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

banco
VIRAL: Entró a robar a un banco en Brasil y todo salió mal, perdió sus pantalones y terminó atrapado en la puerta giratoria
Mundo
La verdadera importancia del mes azul
Columnistas
Francia emitió una alerta para que sus ciudadanos no vayan a Venezuela: «Cualquier viaje debe ser postergado»
Mundo