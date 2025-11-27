CARACAS: Empleada doméstica se ganó confianza de los dueños, se robó gran suma de dinero y descubrieron todo lo que hizo con lo que se llevó

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una empleada doméstica por robo en Artigas.

La mujer quedó identificada como Keyla Carolina Tovar San, 47 años. La captura se realizó en la avenida Simón Bolívar con Calle Arvelo, Primera Vuelta del Atlántico, Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, expresó que Tovar prestaba servicios como empleada doméstica en una residencia de la parroquia San Bernardino.

«Se aprovechó de la confianza otorgada por la víctima para sustraer una importante suma de dinero en efectivo, la cual se encontraba en una caja fuerte», dijo.



Rico destacó que tras una serie de pesquisas se determinó que el dinero hurtado fue utilizado por la victimaria para realizar la adquisición de una motocicleta y diversos electrodomésticos.

El caso quedó a orden de la Fiscalía 51º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El Cicpc colectó como evidencias 700 dólares, una Bera BR 150 Runner, placas AJ8W20T, año 2025; una llave, una nevera, un colchón, un horno, un televisor, una cocina y un closet armable, la cual obtuvo con el dinero sustraído.