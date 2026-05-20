Horror en Táchira: Desalmado mató a machetazos al perrito de su vecina y así la amenazó

Un hecho de violencia de género y maltrato animal conmocionó a los habitantes del municipio Córdoba, estado Táchira, cuando un sujeto mató al perro de una vecina y luego amenazó a la mujer con un machete.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Táchira informó en sus redes sociales sobre la captura del sujeto. Aunque no aclaró la identidad del victimario o el sector en que se dieron los hechos, brindó detalles sobre el crimen.

El caso salió a la luz cuando la víctima presentó una denuncia contra el sujeto. De acuerdo a su versión, el hombre «asesinó a su mascota» y luego la comenzó a amenazar de muerte, mientras la agredía con un machete.

«La agredió física y psicológicamente y la amenazó con un arma blanca», indicó el reporte policial publicado en Instagram. Una vez recibieron la denuncia, una comisión de la PNB se desplazó a la escena del crimen.

CAPTURA DEL SUJETO

Los funcionarios llegaron a la escena y, tras verificar la denuncia, capturaron al sujeto involucrado. Según las autoridades, el detenido «aceptó los hechos ocurridos» y fue puesto bajo custodia.

«El detenido fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones correspondientes», concluyó el reporte.

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Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se dio el crimen o el móvil del sucesos. Tampoco hay información sobre los cargos que enfrentará el sujeto ante los tribunales.