Sucesos

Lo capturaron tras descubrir las aberraciones que hacía para espiar y acosar a su vecina en Anzoátegui

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 34 años, identificado como Leonardo Rafael Gómez, por, presuntamente, espiar y acosar sexualmente a una vecina en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui.

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Los hechos se dieron en una vivienda del sector Pueblo Nuevo Sur, en el municipio Simón Rodríguez. De acuerdo a medios regionales, Gómez abrió pequeños orificios en una pared que daba hacia el baño de la vecina.

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El sospechoso habría vigilado a su vecina en la intimidad, aunque se desconoce cuánto tiempo llevaba espiando a la víctima. La mujer estaba semidesnuda en su vivienda, cuando se percató de que Gómez la estaba viviendo por estos orificios.

CAPTURA DE GÓMEZ

Funcionarios de la Policía del Municipio Simón Rodríguez (Polisosir) estaban haciendo labores de patrullaje en la cuarta carrera sur de la parroquia Edmundo Barrios, cuando fueron alertados de una situación irregular en el mencionado sector.

Los agentes llegaron a la escena y, tras inspeccionar la escena, capturaron a Gómez in fraganti. El sujeto fue detenido por presuntos delitos contemplados en Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Gómez fue trasladado a los calabozos policiales. El caso quedó en manos de la Fiscalía Decimoctavo del Ministerio Público de El Tigre, con competencia en materia de violencia contra la mujer.

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