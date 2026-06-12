Horror en el Mercado de Coche: Lucha por un lugar para dormir terminó en espeluznante crimen

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 43 años, identificado como Witfhllerlim Grenchisnky Orellano Infante, quien habría asesinado a un joven trabajador en el municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales sobre la captura de Orellana. Precisó que la víctima es un joven de 29 años, llamado Nixon José Santiago Guzmán Zamora.

El crimen ocurrió hace unos días Zona Industrial de Turmerito, parroquia Coche. De acuerdo a las investigaciones, Guzmán concluyó su jornada laboral en el Mercado Municipal de Coche, pero no consiguió transporte hasta su hogar en los Valles del Tuy.

Ante este escenario, Guzmán optó por crear una estructura improvisada en la Zona Industrial para pasar la noche. Cuando se disponía a dormir, fue agredido por Orellano, «motivado que dicha estructura era suya».

«Orellano optó por ubicar un objeto contundente tipo tubo, propinándole múltiples golpes, principalmente en la región cefálica, dejándolo malherido para luego huir del lugar», detalló el reporte policial.

La víctima fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada de emergencia hasta el Hospital Clínico Universitario. A pesar del esfuerzo de los médicos, el joven murió por la gravedad de sus heridas.

CAPTURA DE ORELLANO

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones e identificaron a Orellano como el victimario del caso. Finalmente, la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central lo capturó cuando pretendía huir del país.

El procedimiento se llevó a cabo en la carretera Barinas – San Cristóbal, Troncal parroquia Santa Bárbara, municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas. También colaboraron detectives de la Delegación Municipal Santa Bárbara.

Orellano buscaba llegar hasta la frontera y cruzar hacia Colombia, pero fue detenido antes de lograrlo. Luego fue trasladado a los calabozos del sector y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.