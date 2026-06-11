El salvaje asesinato de Gerson conmociona Aragua: ‘un amigo’ lo citó “para hablar» pero todo se salió de control

Las autoridades policiales esclarecieron el atroz asesinato de un joven de 24 años, identificado como Gerson Alejandro Rojas Páez, quien fue apuñalado y golpeado hasta la muerte en el municipio Zamora, estado Aragua.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre el caso de Rojas. Precisó que su cuerpo fue hallado en la Carretera Nacional Magdaleno – Palo Negro, parroquia Magdaleno, el lunes.

De acuerdo a las investigaciones, Rojas tenía diferencias personales con Heber Josué Esaa Cabeza, de 21 años, quien lo citó para hablar. El victimario se presentó en el lugar a bordo de un vehículo con su hermano, Brayan Nixon Silva Cabeza, de 33 años.

Una vez estaban en el lugar, Heber Cabeza le habría solicitado a Rojas que abordara el vehículo para hablar. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente con el paso de los minutos y se originó un forcejeo.

EL ASESINATO DE ROJAS

Las pesquisas determinaron que Cabeza habría desenfundado un arma blanca y le propinó una puñalada a Rojas en el cuello. Con la víctima gravemente herida, lo golpearon con una llave de cruz, causándole la muerte inmediatamente.

Los hechos abandonaron el cuerpo de Rojas en plena carretera y luego huyeron hacia Maracay, capital del estado, para ocultarse en casa de un familiar. Detectives del Cicpc levantaron el cadáver de la víctima y pusieron en marcha las pesquisas.

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Unos días después del crimen, las autoridades capturaron a Heber Cabeza y a Denise Skiku Rojas Fuentes, de 51 años, quien habría facilitado el vehículo en el que ocurrió el crimen. El hermano, Brayan Silva, permanece prófugo.

Ambos detenidos fueron trasladados a los calabozos policiales y el caso quedó a la orden del Ministerio Púbico. Las autoridades, mientras tanto, están tras la pista de Silva.