Horror en Caracas: Hallan el cuerpo de una mujer en el río Guaire, tenía una herida en la frente

Funcionarios de Protección Civil extrajeron la tarde de este miércoles, 12 de agosto, el cuerpo una mujer de las riberas del río Guaire, a la altura de El Llanito, en Caracas.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Román Camacho, la víctima no ha sido identificada.

Sin embargo, se señaló que se trata de una persona de tez morena, contextura delgada y cabello largo, quien presentaba una herida en la frente. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que rodearon su muerte.

Al lugar del hallazgo acudieron Bomberos de Caracas, así como funcionarios de la Policía del municipio Sucre (PoliSucre) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes resguardaron la zona a la espera de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encargados de iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras recatar el cuerpo, los funcionarios lo trasladaron a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte. Ahora se espera determinar la identidad de la mujer y la causa de su muerte.

Este es el segundo hallazgo de este tipo registrado en el río Guaire en los últimos meses. El pasado 27 de mayo, organismos de seguridad también rescataron en el Puente Veracruz el cuerpo de otra mujer adulta. Todo, en un operativo que se complicó por la fuerza de la corriente y que fue documentado por funcionarios de la Policía Municipal.