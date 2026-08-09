Horror en Aragua: Le quitó la vida a su madre para quedarse con sus bienes, planeó por dos años el crimen junto a su esposa

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció el homicidio de Rosa Ysabel Erazo de González, de 70 años, cuyo cadáver fue localizado en el interior de su residencia situada en la parroquia Samán de Güere, estado Aragua, en un hecho que inicialmente se intentó simular como un suicidio.

El hallazgo del cuerpo, que se encontraba parcialmente suspendido, ocurrió el pasado 11 de junio. No obstante, las experticias técnico-científicas ejecutadas por la Delegación Municipal Mariño permitieron descartar la hipótesis del suicidio y determinar la responsabilidad penal en el crimen.

El director del organismo, Douglas Rico, precisó que el hijo de la víctima, identificado como Domingo Rafael González Erazo (47 años), junto a su cónyuge, Sandi Nohemí Albarrán de González (50 años), planificaron el asesinato durante dos años. El móvil del suceso estuvo vinculado a disputas económicas, debido a que la septuagenaria administraba diversas propiedades y los recursos financieros de la familia, además de brindar atención prioritaria a otro de sus hijos que padece una condición de discapacidad.

CRIMEN DE ERAZO DE GONZÁLEZ

De acuerdo con el reporte policial, el día del hecho se generó una discusión entre la víctima y la pareja por el uso de un vehículo. Una vez a bordo del automóvil, la pareja agredió físicamente a la mujer y la estranguló. Posteriormente, trasladaron el cadáver en el maletero del vehículo hasta la vivienda de la víctima —donde reposaba su otro hijo—, procediendo a colgar el cuerpo con un mecate para simular la escena de un atentado contra su propia vida.

Durante el abordaje de las autoridades, los agresores incurrieron en contradicciones al rendir sus testimonios sobre el hallazgo. Tras formalizarse las detenciones, los funcionarios incautaron el automóvil de la occisa, prendas de vestir y un teléfono celular.

La causa quedó a la disposición del Ministerio Público para el procedimiento legal correspondiente.