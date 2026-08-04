Horror en Barinas: La trágica decisión de una jovencita tras años de abusos por parte de su ‘abuelastro’

Los habitantes del municipio Barinas, en el estado homónimo, están horrorizados por el caso de una adolescente que se habría quitado la vida tras los brutales abusos que sufrió en manos de Andrés Peña Medina, la pareja de su abuela.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre la captura de Peña, de 46 años. Precisó que la víctima es una adolescente de 13 años, llamada Maira.

La joven falleció el pasado 31 de junio en la localidad de San Silvestre, vía Hato Viejo, caserío Los Vencedores, parroquia San Silvestre. Los seres queridos encontraron el cadáver de la adolescente en su propia casa.

Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Barinas pusieron en marcha las pesquisas y descubrieron que la adolescente habría sido «inducida al suicidio» por Peña.

LOS DELITOS DE PEÑA

Los investigadores entrevistaron a los familiares de la víctima y posaron su mirada sobre Peña. Finalmente, descubrieron que el sujeto se aprovechó de la vulnerabilidad de la adolescente y abusó de ella por varios años.

«Peña, valiéndose de ser la pareja de la abuela, abusó de ella hace tres años y actualmente (la adolescente) era acosada por este, lo que lo conllevó a tomar la decisión de quitarse la vida», apuntó el reporte policial.

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Las autoridades concretaron la captura de Peña y lo trasladaron a los calabozos de la entidad. Posteriormente, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.