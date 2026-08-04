La misteriosa muerte de una modelo en Monagas: Hallaron el cuerpo dentro de su casa y esto reveló la policía

El cuerpo de la modelo María Esperanza Luces, de 21 años de edad, fue localizado sin signos vitales la mañana de este lunes en el sector Tipuro, al norte de Maturín en el estado Monagas.

La víctima era recordada tras ser la cuarta finalista de la Feria de San Simón en su edición 2023. Posteriormente, participó en pasarelas, campañas con marcas comerciales y proyectos con diseñadores de la entidad.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de seguridad, un familiar de la modelo fue quien descubrió el cuerpo dentro del apartamento, por lo que procedió a notificar a las autoridades.

La causa de muerte sería asfixia mecánica por ahorcamiento, indicaron fuentes policiales de manera preliminar.

Los médicos forenses estiman que la muerte se habría producido aproximadamente cuatro horas antes de que hallaran el cuerpo, reseñó La Prensa de Monagas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Diversas personalidades, agencias y compañeros del ámbito del modelaje en Monagas han manifestado su dolor ante esta lamentable pérdida.