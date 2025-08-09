Horror en Barinas: Asesinó a puñaladas a una mujer porque «le robó $10», también ofrecía una recompensa

Los habitantes de la localidad de Barinitas, en el estado Barinas, están conmocionados por el caso de una mujer que, presuntamente, fue asesinada por un sujeto, llamado Luis Apure, por una deuda de apenas 10 dólares.

Los hechos se dieron el jueves, 7 de agosto, en la urbanización Las Flores. De acuerdo a medios regionales, Apure «irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima» pasadas las 8 de la noche y la atacó.

Apure habría encarado a la mujer, cuya identidad no ha sido difundida, y le propinó numerosas puñeladas, causándole graves heridas. Poco después llegaron las autoridades, pero la víctima ya había fallecido en la vivienda.

ASÍ DESCUBRIERON A APURE

Tras cometer el crimen, Apure escapó de la vivienda y, poco después, los seres queridos de la víctima encontraron el cadáver. De inmediato alertaron a las autoridades, las cuales pusieron en marcha las investigaciones.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de las pesquisas. Luego determinaron que Apure habría matado a la mujer por una deuda de 10 dólares y una tarjeta bancaria.

Las autoridades descubrieron que Apure había publicado «videos amenazantes en su perfil de WhatsApp» en contra de la mujer. Incluso, el sospechoso ofreció una «recompensa» por información sobre el paradero de la mujer.

«Me robó 10 dólares, se llevó la tarjeta mía y la gasta con un maldit* negr* ahí que ni conozco», dijo Apure en sus historias de WhatsApp. «El que me dé buena información le doy buen billete por la tarjeta mía», concluyó.