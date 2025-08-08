VIDEO VIRAL: Popular boxeador dio brutal golpiza a un menor en Caracas, así lo detuvieron tras ser denunciado

Las autoridades capturaron este viernes a un popular boxeador venezolano, llamado Kelvinyer Salazar, alias de ‘El Pollo’, quien, presuntamente, le propinó una brutal golpiza a una menor de edad en Caracas.

En redes sociales se viralizó el video de la agresión. En las imágenes se aprecia a un hombre, aparentemente Salazar, golpeando en repetidas ocasiones al niño en el rostro en la parroquia La Vega, en el municipio Libertador.

Reportes extraoficiales indican que Salazar, que estaba bajo los efectos del alcohol, sostuvo una discusión con otros hombres. La situación escaló en cuestión de segundos y terminó golpeando a un adolescente de 12 años.

Familias de la víctima publicaron imágenes en redes sociales, en donde se aprecia la magnitud de las lesiones que sufrió el adolescente. Sin embargo, no dieron mayores detalles sobre su estado de salud.

CAPTURARON A SALAZAR

Una vez los vecinos del sector San Francisco presentaron la denuncia, funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturaron a Salazar en La Vega.

El sospechoso fue trasladado a la sede policial de la PNB y puesto a la orden de una Fiscalía del Ministerio Público. Hasta la publicación de esta nota, no hay detalles sobre los cargos en contra del boxeador.

Salazar se desempeña como boxeador profesional y participó en el Campeonato de Europa en 2024, de acuerdo a medios locales. En tal sentido, se ha enfrentado a deportistas como Ismael ‘El Terrible’ Flores, Maximiliano Nicolas Segura y a Santiago Domínguez, en Costa Rica.