Horror en Barinas: Adolescentes le quitaron la vida a una joven en su casa, todo sería para robarle su moto

Los habitantes del municipio Pedraza, en el estado Barinas, están conmocionados por el caso de Leidy Escalona Romero, una joven cuyo cuerpo fue encontrado en una mina. Cuatro adolescentes fueron detenidos por el crimen.

El caso se remonta hasta el pasado 25 de agosto, cuando se dio el tenebroso hallazgo en el sector La Quinta del río Canagua. El cuerpo de Leidy contaba con numerosas heridas de arma blanca, de acuerdo al Diario de los Llanos.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas del crimen. Desde un principio, sospecharon que Leidy había muerto violentamente y unas personas abandonaron su cuerpo en la mina.

Los cuatro sospechosos tras ser detenidos. Foto: cortesía

Más de una semana después del crimen, las autoridades hicieron varios allanamientos en el sector Las Melinas, parroquia Ciudad Bolivia. Así pues, capturaron a cuatro menores de edad que estarían detrás del crimen.

MUERTE DE LEIDY

De acuerdo a reportes extraoficiales, Leidy fue atacada dentro de su hogar. Los adolescentes, presuntamente, ingresaron a la vivienda y le propinaron unas 15 puñaladas a la joven en varias partes de su cuerpo.

Una vez concentraron el crimen, los antisociales llevaron el cuerpo de Leidy fuera de la vivienda y lo lanzaron a las aguas del río Canagua. Poco después, habitantes de la zona avistaron el cadáver.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen y se esperan declaraciones en los próximos días. Sin embargo, la principal hipótesis indica que los adolescentes querían robar la motocicleta de Leidy.

La víctima era madre de tres hijos. También trascendió que Leidy era la hija de la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del sector Las Casitas.

